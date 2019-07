Köhlers Medaillenchancen steigen : US-Schwimmstar Ledecky sagt ab

Gwangju Die deutsche Schwimmerin Sarah Köhler darf sich Hoffnungen auf eine Medaille über 1500 Meter machen. Die Vorlaufsiegerin und fünfmalige Olympia-Goldgewinnerin Katie Ledecky hat ihren Start über die Distanz zurückgezogen.

Bei den Weltmeisterschaften in Südkorea sind die Chancen auf eine Medaille von Freistilschwimmerin Sarah Köhler gestiegen. Die fünfmalige Olympiasiegerin und haushohe Favoritin Katie Ledecky aus den USA wird am Dienstag (ab 13.00 Uhr/MESZ) beim Rennen über 1500 Meter nicht an den Start gehen. Eine Sprecherin des US-Teams bestätigte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur entsprechende Medienberichte. Ledecky hatte am Montag vor der Italienerin Simona Quadarella und Köhler, die deutschen Rekord schwamm, die beste Vorlaufzeit hingelegt.