Tragische Unglückserie: Auf dieser Rennbahn starben in drei Monaten 23 Pferde

Auf dieser Rennbahn starben in drei Monaten 23 Pferde

Los Angeles Wochenlang ruhte auf der Galoppbahn Santa Anita in Kalifornien der Rennbetrieb, nachdem viele Pferde verunglückt waren. Nun ist schon wieder ein Tier auf der Strecke verunglückt.

Nur drei Tage nach der Wiederaufnahme von Rennen auf der Galopprennbahn Santa Anita in Kalifornien ist ein weiteres Pferd nach einem Sturz eingeschläfert worden. Es war bereits der 23. Todesfall in rund drei Monaten. Der Rennbetrieb war seit dem 5. März für drei Wochen unterbrochen worden, um die Ursache für die vielen tragischen Unfälle zu finden.

Am Freitag fand der erste Wettbewerb nach der Zwangspause statt. Am Sonntag verletzte sich der Wallach Arms Runner im mit 100.000 Dollar dotierten "Simeon Stakes" am rechten Vorderbein, stürzte und wurde durch La Sardane niedergetrampelt. Die Jockeys beider Pferde erlitten leichte Verletzungen, La Sardane blieb unverletzt.