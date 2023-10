Packender Finalsieg gegen Neuseeland „Schach auf Steroiden“ – Südafrika krönt sich zum Rugby-Weltmeister

Mit einer Energieleistung in der Verteidigung brachte Südafrika seinen minimalen Vorsprung über die gesamte 80-minütige Spielzeit. Mit dem Schlusspfiff war der dritte knappstmögliche Sieg in Serie perfekt: Mit jeweils nur einem einzigen Punkt Vorsprung hatten die Südafrikaner im Viertelfinale den starken Gastgeber Frankreich und im Halbfinale England bezwungen. Die in den vergangenen Jahren für ihre Verhältnisse schwächelnden Neuseeländer hingegen waren im Turnierverlauf voll auf Touren gekommen. Im Viertelfinale hatten die All Blacks den Topfavorit und Weltranglistenersten Irland mit 28:24 niedergerungen; im Halbfinale fertigten sie Argentinien mit 44:6 ab.