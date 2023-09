Euphorie und Titel-Hoffnung Frankreich zelebriert die Rugby-WM und probt für Olympia

Dort, wo sonst jeden Tag Tausende Autos das holprige Pflaster entlangfahren, grüßt nun ein riesiges blaues Eingangstor mit der Aufschrift „Village Rugby Paris“. Die Fanzone der Rugby-WM hat auf der Place de la Concorde ihre Zelte aufgeschlagen. Vor dem 3300 Jahre alten Obelisken, der gerade frisch restauriert wurde, steht eine riesige Bühne mit Lautsprechern. Gegenüber werden an Ständen Bier und Hotdogs verkauft. Im Fanshop gleich am Eingang, wo sich T-Shirts, Mützen und die ovalen Rugby-Bälle auf 1000 Quadratmetern stapeln, räumt Geschäftsführer Christophe Rousseau ein liegen gebliebenes Trikot ins Regal. „Hier herrscht eine außergewöhnliche Atmosphäre“, sagt der bärtige Mann aus Toulouse. Er spielt zwar selbst kein Rugby, kommt aber aus der Stadt im Südwesten, wo das Herz für den Sport am lautesten schlägt. Und natürlich genießt er die Stimmung, wenn die französische Nationalmannschaft am Start ist und die Fanzone zur Partymeile wird. „Die Leute kommen, um zu feiern.“