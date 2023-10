Intensives Finale Südafrika schlägt Neuseeland und ist Rugby-Rekordweltmeister

Die All Blacks durchlebten vor 80.000 Zuschauern im Stade de France und Millionen vor den Bildschirmen dagegen einen tragischen Abend, verloren unter anderem Kapitän Sam Cane mit Roter Karte - eine solche Strafe hatte es in einem WM-Finale noch nie gegeben. Beide Teams sahen zudem insgesamt viermal Gelb, mehr als eine Gelbe Karte gab es zuvor in keinem Endspiel einer Weltmeisterschaft.