Rugby-WM : Titelverteidiger Neuseeland siegt im Topspiel gegen Südafrika

Yokohama Titelverteidiger und Topfavorit Neuseeland hat bei der Rugby-WM in Japan einen eindrucksvollen Auftaktsieg gefeiert. Die "All Blacks" setzten sich im Topspiel der Gruppe B mit 23:13 (17:3) gegen den zweimaligen Weltmeister und Mitfavoriten Südafrika durch.

Zuletzt hatten die in ihrer Heimat als Nationalhelden verehrten All Blacks allerdings geschwächelt. Deshalb gilt die bis zum 2. November laufende WM als so offen wie schon lange nicht mehr. Unter anderem unterlag Neuseeland im Vorfeld 26:47 dem Erzrivalen Australien und kassierte dabei so viele Punkte wie noch nie in der Geschichte. Zudem verlor das Team nach zehn Jahren Position eins der Weltrangliste.