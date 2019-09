Vor dem Spiel gegen die USA : Englands Rugby-Trainer provoziert mit Trump-Vergleich

Tokio Englands Rugby-Nationaltrainer Eddie Jones hat die US-Mannschaft vor dem Spiel der Briten bei der WM in Japan ein wenig provoziert. Beim Gegner stößt seine Aussage auf Unverständnis.

„Es wird wie gegen 15 Donald Trumps da draußen sein“, sagte der 59-jährige Australier am Montag. „Also müssen wir unseren Job machen. Denn wir wissen, dass sie alles geben werden, was sie haben, genau wie Tonga es getan hat.“ Das sei „toll, denn dann müssen wir in Bestform sein“. Die Engländer hatten ihr Auftaktspiel am Sonntag gegen Tonga mit 35:3 gewonnen.