Josua Tuisova aus Fidschi Rugby-Spieler bleibt wegen WM Beerdigung seines Sohnes fern

Der Rugby-Nationalspieler Josua Tuisova aus Fidschi ist wegen der Weltmeisterschaft in Frankreich der Beerdigung seines siebenjährigen Sohnes ferngeblieben. Der Sportminister des Inselstaates, Jese Saukuru, versichere ihm, dass die ganze Nation hinter ihm stehe und für ihn bete, teilte das Sportministerium auf Suva am Mittwoch auf Facebook mit. Der Minister sei bei der Beerdigung des Kindes am Dienstag vor Ort gewesen.