Niederlage in der Relegation gegen Portugal : Deutsche Rugby-Nationalmannschaft nach Krimi abgestiegen

Frankfurt/Main Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft ist nach einer knappen 32:37-Niederlage in der Relegation gegen Portugal aus der Rugby Europe Championship abgestiegen. Für den Rugby-Sport in Deutschland ist der Abstieg ein herber Rückschlag.

Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft spielt im nächsten Jahr eine Liga tiefer. Die "Schwarzen Adler" verloren am Samstag in Frankfurt in einem am Ende dramatischen Relegationsspiel gegen Portugal 32:37 (6:20). Damit steigt die 15er-Auswahl des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) aus der Rugby Europe Championship, der Europameisterschaft unterhalb der "Six Nations", ab.