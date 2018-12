Nach Lambertz-Rücktritt: Schwimm-Verband will bis Olympia ohne Bundestrainer weiter machen

Schwimm-Verband will bis Olympia ohne Bundestrainer weiter machen

Kassel Der Deutsche Schwimm-Verband will die Stelle des Cheftrainers nicht neu besetzen. Henning Lambertz war am Donnerstag von seinem Amt zurückgetreten. Bis Olympia sollen mehrere Trainer das Team auf Medaillenkurs bringen.

Der Deutsche Schwimm-Verband hat einen Tag nach dem angekündigten Rücktritt von Chefbundestrainer Henning Lambertz zum Jahresende weitere Details zur Neuaufstellung bei der Betreuung der Nationalmannschaften bekanntgegeben. Der DSV bekräftigte, den Job des Cheftrainers bis zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio nicht neu zu besetzen. Stattdessen werde ein „Team Tokio 2020“ die Schwimmer auf ihrem sportlichen Weg nach Japan betreuen.

„Team Tokio 2020 wird eine Leistungspartnerschaft auf der Basis von Vertrauen, Innovation und Kompetenz sein“, wird DSV-Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen in einer Verbandsmitteilung am Freitag zitiert. Mehrere Trainer sollen mit Experten aus den Bereichen Gesundheitsmanagement, Trainingswissenschaft und Ernährungswissenschaft zusammenarbeiten. Lambertz hatte am Donnerstag seinen Rücktritt aus privaten Gründen angekündigt.