Formchek für Olympia bestanden Zeidler und Deutschlandachter erfüllen Erwartungen bei Ruder-EM

In Szeged war der DRV, der vorsichtig optimistisch auf den weiteren Saisonverlauf blicken darf, mit einem verkleinerten Team am Start, der Fokus liegt auf der Olympia-Nachqualifikation in Luzern (19. bis 21. Mai). Sechs Boote sind bislang qualifiziert, in der Schweiz sollen zwei weitere die Teilnahme sichern.