Tödlicher Unfall : Grund für Kentern des verunglückten Para-Ruderers gefunden

Köln Kurz vor der Ruder-WM im österreichischen Linz ist ein Sportler tödlich auf der Donaus verunglückt. Der Weißrusse kenterte und konnte sich nicht über Wasser halten bis die Rettungskräfte kamen.

Der Bruch der Stabilisationsschwimmervorrichtung an seinem Ruderboot ist vermutlich der Grund für das Kentern eines weißrussischen Para-Ruderers, der am Mittwochmittag beim Training für die WM in Linz auf der Donau ertrunken war. Dies teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Tag nach der Tragödie mit.