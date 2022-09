Schwache Bilanz : Nur ein deutscher Sieg in den B-Finals der Ruder-WM

Ruderer trainieren auf der WM-Strecke im tschechischen Racice. Foto: dpa/Èerný Vít

Die Bilanz der deutschen Ruderflotte bei der WM in Tschechien bleibt bescheiden. In den B-Finalläufen der olympischen Bootsklassen am Samstag gab es nur einen Sieg. Mit einem beherzten Schlussspurt sicherte sich der Vierer ohne Steuermann den siebten WM-Rang.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dagegen kamen der Frauen-Doppelvierer und der leichte Frauen-Doppelzweier nicht über den letzten Platz hinaus. Der leichte Männer-Doppelzweier musste sich mit Rang vier begnügen.

Insgesamt haben sich nur zwei deutsche Boote für die 14 A-Endläufe in den olympischen Klassen qualifiziert. Der Frauen-Doppelzweier und der Männer-Einer mit Medaillenhoffnung Oliver Zeidler können die DRV-Bilanz am Sonntag aufbessern.

Für die einzige DRV-Medaille am zweitletzten WM-Tag sorgte der Para Mixed Vierer mit Steuerfrau, der sich hinter Sieger Großbritannien Silber sicherte.

(ako/dpa)