Ruder-WM : Deutschland-Achter holt dritte Goldmedaille in Folge

Ottensheim Der Deutschland-Achter ist bei der Ruder-WM in Österreich zur dritten Goldmedaille in Folge gerudert. Gleichzeitig sicherte sich die Crew um Schlagmann Hannes Ocik damit das Olympia-Ticket.

Der Deutschland-Achter hat bei der Ruder-WM in Linz Gold gewonnen und damit den Titel-Hattrick perfekt gemacht. Das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) setzte sich im Finale knapp vor den Niederlanden und Olympiasieger Großbritannien durch. Durch den Erfolg sicherte sich das deutsche Flaggschiff zudem die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Für die Besatzung um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) war es nach Gold in Sarasota 2017 und im vergangenen Jahr in Plowdiw der dritte WM-Erfolg in Serie. Nach zwei Jahren ohne Veränderung waren Laurits Follert (Krefeld) und Christopher Reinhardt (Dorsten) vor der Saison an Bord gekommen, an der Dominanz änderte das aber nichts.