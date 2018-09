Ruder-WM 2018: Deutschland-Achter holt Gold bei Ruder-WM

Plowdiw Der Deutschland-Achter ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat bei der Ruder-WM in Bulgarien den Titel gewonnen. Das deutsche Boot kam vor Australien und dem Achter aus Großbritannien ins Ziel.

Der Deutschland-Achter hat bei der Ruder-WM in Plowdiw mit einem Start-Ziel-Sieg erneut Gold gewonnen. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) setzte sich in Bulgarien vor Australien und Olympiasieger Großbritannien durch und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Das Team um Steuermann Martin Sauer verteidigte damit seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich. Nie zuvor war ein DRV-Achter mit der gleichen Besetzung zweimal in Folge Weltmeister geworden.