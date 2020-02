Ringen : Stäbler kämpft in Rom um EM-Gold - Krahmer holt erste deutsche Medaille

Stäbler kämpft in Rom um EM-Gold - Krahmer holt erste deutsche Medaille

Köln Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler kämpft bei der EM in Rom um die Goldmedaille. Jello Krahmer sorgte für die erste Medaille für den Deutschen Ringer-Bund.

Der 30-Jährige aus Musberg setzte sich am Dienstag im Halbfinale gegen den Russen Adam Kurak durch und bekommt es am Mittwochabend in der Gewichtsklasse bis 72 kg mit Iuri Lomadze aus Georgien zu tun. Der Griechisch-Römisch-Spezialist Stäbler hatte 2012 seinen bisher einzigen EM-Titel geholt.