Schwerer Sturz : Totes Pferd überschattet Meisterschaft der Springreiter

Frankfurt Bei den deutschen Meisterschaften der Springreiter musste ein Pferd eingeschläfert werden. Der zehnjährige Henst Firkov Du Rouet hatte sich bei einem Sprung am Samstag ein Bein gebrochen.

Die deutschen Meisterschaften der Springreiter in Riesenbeck sind vom Tod eines Pferdes überschattet worden. Wie der Veranstalter am Sonntag mitteilte, musste der zehnjährige Hengst Firkov Du Rouet der belgischen Reiterin Annelies Vorsselmans eingeschläfert werden. Dieser habe bei einem Sturz bei einer internationalen Prüfung am Samstag "eine inoperable Fraktur des Oberarms erlitten".

Die deutschen Meisterschaften finden in diesem Jahr im Rahmen eines internationalen Drei-Sterne-Turniers auf der Anlage des viermaligen Olympiasiegers Ludger Beerbaum statt, da die ursprünglich geplanten Titelkämpfe im Frühjahr in Balve aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausgetragen werden konnten. Bereits am Samstag hatte sich Finja Bormann auf dem Wallach A Crazy Son of Lavina den Sieg bei den Springreiterinnen geholt.