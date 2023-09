Jessie gegen den Rest der Welt Reiterin von Bredow-Werndl holt Gold im Special bei Dressur-EM

„Ich wollte es von der ersten Sekunde an und sie auch. Ich sage ja: Sie ist mein Spiegel. Wenn ich on fire bin, ist sie es auch“, sagte die glückliche Siegerin, die die britischen Topreiterinnen erneut auf Distanz hielt: „Das ist das Besondere an diesem Pferd, dass sie mir alles gibt und ich ihr auch alles gebe. Die ganze Liebe und Aufmerksamkeit, die sie so liebt.“