Reiten : Werth gewinnt zum 16. Mal German Masters in Stuttgart

Werth gewinnt zum 16. Mal German Masters in Stuttgart

Stuttgart Nächster Erfolg für Isabell Werth. Die sechsmalige Olympiasiegerin hat zum 16. Mal seit 1996 das German Masters der Dressurreiter in Stuttgart gewonnen.

Die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) hat zum 16. Mal seit 1996 das German Masters der Dressurreiter in Stuttgart gewonnen. Auf dem 13-jährigen Westfalen Emilio setzte sich die 50-Jährige gegen Reitmeister Hubertus Schmidt (Borchen-Etteln) mit dem erst zehnjährigen Escolar und Lisa Müller (München) mit dem Oldenburger Wallach Stand By Me durch.