Reit-EM in Mailand Verwirrung um Kunststoff-Pferde und schwacher Startreiter

Der Verwirrung um zwei Kunststoff-Pferde folgte ein völlig verpatzter Ritt des Startreiters. Doch am Ende des ersten Tages bei der Europameisterschaft in Mailand überwog die gute Laune bei den deutschen Springreitern. „Das lässt hoffen“, sagte Bundestrainer Otto Becker zu Platz drei nach der ersten von drei Teilprüfungen im Ippodromo San Siro. Vor den beiden weiteren Springen am Donnerstag und Freitag führt die Mannschaft aus Schweden vor der Schweiz.