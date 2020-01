Rallye Dakar : Außenseiter Zala gewinnt erste Etappe

Al-Wadschh Der Litauer Vaidotas Zala hat bei der ersten Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien die Favoriten düpiert. Im Mini sicherte sich der 32 Jahre alte Außenseiter am Sonntag zum Auftakt nach 3:19 Stunden den Sieg vor dem 13-maligen Gesamtsieger Stéphane Peterhansel aus Frankreich.

Die Dakar-Rallye wird in diesem Jahr erstmals in Saudi-Arabien ausgetragen. Das islamisch-konservative Land, das wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik steht, hat sich das Motorsport-Ereignis für fünf Jahre gesichert und zahlt dafür angeblich rund 80 Millionen US-Dollar. Die gefährliche Hatz führt in diesem Jahr in zwölf Etappen über insgesamt knapp 7900 Kilometer Distanz.