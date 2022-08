„Bergkönig“ der Herzen : Radprofi Geschke hofft auf Erfolg vor der Haustür

Berlin/Weimar Simon Geschke fuhr im Bergtrikot der Tour de France in die Herzen der Fans. Bei der Deutschland Tour mit der Bergankunft vor seiner Haustür setzt sich der Kletter-Spezialist neue Ziele.

Am kommenden Samstag steht die Königsetappe des fünftägigen Rennens an, das am Mittwoch mit einem 2,7 km langen Prolog in Weimar beginnt und am Sonntag in Stuttgart endet. Für Geschke ist es der erste Auftritt in Deutschland seit seinen Traum-Tagen bei der Tour de France.