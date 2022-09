„Etwas Historisches“ : Vuelta-Sieger Evenepoel erlöst Radsport-Belgien

Remco Evenepoel (M) aus Belgien vom Team Quick-Step Alpha Vinyl im Roten Trikot des Gesamtführenden reagiert am Ende der 20. Etappe. Foto: dpa/Manu Fernandez

Madrid Lange hat Radsport-Belgien auf einen Gesamtsieg bei einer Grand Tour warten müssen. Nun gewinnt Remco Evenepoel mit 22 Jahren die Spanien-Rundfahrt. Erst mit 17 wechselte er vom Fußball in den Radsport.

Remco Evenepoel streckte seine Arme in den Abendhimmel Madrids und holte sich direkt nach der Zieldurchfahrt ein Küsschen von seiner Freundin ab. Mit gerade einmal 22 Jahren sicherte sich der Belgier am Sonntag in Madrid den Gesamtsieg der 77. Spanien-Rundfahrt und beendete nach 44 Jahren eine lange Durststrecke der Radsportnation Belgien. Johan De Muynck war 1978 beim Giro d'Italia der letzte Belgier, der eine der drei großen Landesrundfahrten gewann - Freddy Maertens siegte ein Jahr zuvor bei der Vuelta.