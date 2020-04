Wegen Olympia-Verschiebung : Verträge der Reit-Bundestrainer bis 2021 verlängert

Köln Die Olympischen Spiele in Tokio sind wegen der Corona-Pandemie auf das kommende Jahr verschoben worden. Das Deutsche Olympiade-Komitee für Reiterei hat die Verträge der Bundestrainer nun verlängert.

Er hoffe außerdem, so Peiler, "dass wir so bald wie möglich auch die finanziellen Aspekte mit DOSB und BMI klären können, die für die Vergabe von Sportfördermitteln an die Spitzensportverbände zuständig sind. Denn über diese Fördermittel werden auch die Bundestrainer finanziert."