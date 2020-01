Olympia-Qualifikationsturnier : Volleyballerinnen holen Gruppensieg

Köln Die deutschen Volleyballerinnen haben beim Olympia-Qualifikationsturnier in Apeldoorn den Gruppensieg perfekt gemacht. Gegen Kroatien gewann das Team von Bundestrainer Felix Koslowski locker mit 3:0 (25:15, 25:17, 25:23).

In der Runde der letzten Vier am Samstag geht es nun gegen Gastgeber Niederlande oder den EM-Vierten Polen. Die Entscheidung fällt am Abend im Spiel zwischen Polen und Aserbaidschan (20.00 Uhr). Bei einem Sieg der Polinnen gegen den bereits gescheiterten Außenseiter trifft Deutschland auf die Niederländerinnen.