Quali-Halbfinale nah : Volleyballerinnen gewinnen erneut im Kampf um Olympia-Qualifikation

Apeldoorn Das war harte Arbeit. Die deutschen Volleyballerinnen gewinnen auch ihr zweites Vorrundenspiel in den Niederlanden. Das Halbfinale in der Olympia-Qualifikation ist nah.

Die deutschen Volleyballerinnen haben einen Riesenschritt in Richtung Halbfinale in der Olympia-Qualifikation gemacht. Nach dem Überraschungserfolg gegen den Mitfavoriten Türkei bezwang die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski am Mittwoch in den Niederlanden Belgien mit 3:1 (33:31, 26:24, 24:26, 25:22) und gewann auch ihr zweites Vorrundenspiel. Im dritten Satz ließ die DVV-Auswahl sogar zwei Matchbälle ungenutzt.