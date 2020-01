Olympia-Qualifikation : Grozer führt deutsche Volleyballer zu Auftaktsieg

Berlin Angeführt von ihrem herausragenden Ausnahmespieler Georg Grozer haben die deutschen Volleyballer die Auftakthürde der Olympia-Qualifikation in Berlin gemeistert. Für die Mannschaft geht es bei der „Mini-EM“ um ein Ticket für Tokio.

Gegen den ersatzgeschwächten Außenseiter Tschechien gewann das Team von Bundestrainer Andrea Giani am Sonntagabend 3:0 (25:19, 25:22, 25:20) und legte ohne Satzverlust den Grundstein für ein erfolgreiches Turnier.

Acht Teams kämpfen in der Hauptstadt im hochkarätig besetzten Feld um nur ein Ticket für Tokio 2020. Von einer "Herkulesaufgabe" sprach Kapitän Lukas Kampa im Vorfeld, er sagte aber auch: "Ich habe eine tiefe Überzeugung, dass wir es schaffen können."

Statt Selbstvertrauen strahlte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) anfangs allerdings Nervosität aus. Im Angriff leisteten sich Grozer und Co. zu viele Ungenauigkeiten, auch der Block stand zunächst nicht sicher genug.

Der Trend setzte sich jedoch nicht fort. Nach langer Ausgeglichenheit dominierte der Außenseiter und schien den zweiten Satz für sich zu entscheiden - dann kam Grozer: Der für seine Schlaghärte berüchtigte "Hammerschorsch" legte eine beeindruckende Aufschlagserie auf das Parkett, leitete sieben Punkte in Folge ein und drehte fast im Alleingang einen 18:22-Rückstand zum Satzgewinn.

Der 35-Jährige, der seine Nationalmannschaftskarriere spätestens nach den Sommerspielen beenden wird, brüllte seine Freude heraus und heizte den 4129 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gehörig ein. Den von Grozer eingeleiteten Schwung nahm das deutsche Team in den dritten Satz mit und ließ letztlich nichts mehr anbrennen.

Am Montag trifft Deutschland auf Belgien, das zum Auftakt Slowenien 0:3 (23:25, 26:28, 20:25) unterlag. Gegen den Vize-Europameister spielt das deutsche Team am Dienstag (beide 20.10 Uhr/Sport1).

In der Gruppe B spielen Europameister Serbien, Frankreich, Bulgarien und die Niederlande gegeneinander. Dabei setzten die Franzosen mit einem 3:0 (25:21, 25:21, 25:22)-Sieg gegen Serbien ein erstes Ausrufezeichen. Die Halbfinals finden am Donnerstag statt. Das Finale um das Olympia-Ticket steigt am Freitag.