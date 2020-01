80 Prozent der Mitglieder sind Frauen : Dem Reitsport gehen die Männer aus

Warendorf Nur noch jedes fünfte Mitglied in Reitvereinen ist ein Mann. Die Zahl der Turniersportreiter brach seit 1997 um 60 Prozent ein. Der Bundesverband setzt auf männliche Ausbilder und jungengerechte Angebote an der Basis.

Der Reitsport ist dabei, in seiner historischen Entwicklung eine 180-Grad-Wende zu vollziehen. Von einer reinen Männerdomäne zu einem Sport fast ohne Männer. Die aktuellen Zahlen sind jedenfalls alarmierend: Seit dem Jahr 2000 hat die Reiterliche Vereinigung (FN) als Dachverband aller Reitsportvereine in Deutschland mehr als 87.000 Männer verloren. Nur noch jedes fünfte der 682.348 FN-Mitglieder war zuletzt ein Mann. Vor 20 Jahren war noch fast ein Drittel (31 Prozent) aller Reiter auch ein Reiter. Seitdem gewann die FN mehr als 23.000 neue Reiterinnen. „Möglicherweise dienen die aktuellen Zahlen dazu, die Vereine wachzurütteln. Bislang war gerade in den älteren Vorstandschaften der Vereine die Haltung anzutreffen: ,Was wollt Ihr mit den Jungs? Später im Sport sind die Männer ja da’“, teilte die FN auf Anfrage mit.

Die bundesweite Entwicklung findet auch im Rheinland Niederschlag. So sank der Anteil der männlichen Mitglieder im Pferdesportverband Rheinland (PSVR) seit 1960 von fast 78 auf gerade noch einmal 19 Prozent. Deswegen kam der PSVR mit seinen rund 60.000 Mitgliedern in seinem Jahresbericht für 2018 auch zu der Schlussfolgerung: In punkto Mitgliederwerbung „bleibt festzuhalten, dass man hier auf die Zielgruppe Mädchen augenscheinlich keine besonderen Aktivitäten zur Neugewinnung richten muss. Für den männlichen Nachwuchs besondere Aufgaben zu gestalten, sollte im Interesse jedes Vereins liegen.“

Der zweite Grund ist ein soziologischer: Kinder wollen ihre Freizeit eher mit Ihresgleichen verbringen, also Jungen mit Jungen und Mädchen mit Mädchen. Wenn also in einer Reitschule oder in einem Verein vor allem Mädchen anzutreffen sind, schrecke das, so die Erkenntnis der FN, Jungen ab. Hinzukommt: Während Mädchen allein schon deswegen in die Ställe strömen, um sich mit dem Pferd zu beschäftigen, finden Jungen eher Gefallen am „draufgängerischen“ reiterischen Wettbewerb. Das sind zwei unterschiedliche Motivationen, denen die Vereine in einer optimalen Welt mit unterschiedlichen Angeboten gerecht werden müssten. Denn: „Wann immer Vereine eigene Reitstunden nur für Jungen anbieten, zeigt sich, dass diese gut angenommen werden und sich Jungen fürs Pferd begeistern lassen. Nur leider gibt es viel zu wenige solcher Angebote“, sagte die FN.