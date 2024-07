Porträt Das ist Nina Mittelham

Angefangen hat Mittelhams Tischtenniskarriere beim DJK VfL Willich. 2006 wechselte sie zum SC Bayer 05 Uerdingen in Krefeld, 2009 zum TuS Uentrop in Hamm, 2010 zum DJK Holzbüttgen in Kaarst, 2012 zum TuS Bad Driburg und schließlich 2018 zum TTC Berlin Eastside.