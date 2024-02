Niederländerin holt Gold Freiwasserschwimmerin Beck bei WM in Doha auf Platz 14

Leonie Beck hat bei den Weltmeisterschaften in Katar im Freiwasserschwimmen auch über fünf Kilometer eine Medaille verpasst. Am Mittwoch kam die Titelverteidigerin auf den 14. Platz. Die 26-Jährige schlug nach 57:56,60 Minuten an und war damit 22,70 Sekunden langsamer als Sharon van Rouwendaal. Die Niederländerin krönte sich in Doha zur Doppelweltmeisterin, nachdem sie bereits über 10 Kilometer gewonnen hatte. Rang zwei ging an Chelsea Gubecka aus Australien, Dritte wurde die Brasilianerin Ana Marcela Cunha. Jeannette Spiwoks kam nicht unter die besten 30.