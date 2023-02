Nach NFL-Saisonende Zwei neue Ligen gegen Football-Einöde

Am 12. Februar steigt einmal mehr der Super Bowl in Arizona. Im diesjährigen Finale der NFL treffen die Philadelphia Eagles auf die Kansas City Chiefs und beenden die Saison. Die National Football League geht im Anschluss in eine Pause bis September. Wer jedoch nicht bis dahin warten möchte, kann in der Zwischenzeit die beiden anderen, noch jungen Football-Ligen XFL und USFL in den USA verfolgen. Die wichtigsten Fragen beantwortet: