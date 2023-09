Im gesamten Turnierverlauf ohne Spielverlust Neunter EM-Titel und Olympia-Ticket für Tischtennis-Frauen

In der Malmö Arena holte Mittelham im dritten Einzel durch ein 3:2 gegen Andreea Dragoman nach Abwehr von zwei Matchbällen in der Verlängerung des Entscheidungssatzes mit 12:10 den entscheidenden Punkt für das Boros-Team. Die ehemalige Vize-Europameisterin Xiaona Shan (ebenfalls Berlin) und die Weltranglistenzehnte Ying Han (Düsseldorf/Tarnobrzeg) hatten zuvor im sechsten Duell beider Mannschaften in einem EM-Finale durch Siege gegen Rumäniens Topspielerinnen Bernadette Szöcs und Elisabeta Samara die Weichen zum Titelgewinn gestellt.