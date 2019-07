Die Voltigierer eröffnen am Freitag, 12. Juli 2019, das Weltfest des Pferdesports - den CHIO 2019 in Aachen. Einige Tage später starten dann auch die Spring- und Dressurreiter, die Gespanne und Vielseitigkeitsreiter in das Turnier. Hier finden Sie alle Termine, Preise und Zeiten des CHIO.