Reglement, Favoriten, TV-Übertragung : Was Sie zum Nationenpreis beim CHIO wissen müssen

Aachen Das Team-Springen am Donnerstagabend ist das Highlight des CHIO. Doch wie läuft es ab? Wie steht es um die deutsche Equipe? Um wie viel Geld geht es? Und wird es im Fernsehen übertragen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Er ist der stimmungsvolle Höhepunkt eines jeden Aachener CHIO: der Nationenpreis am Donnerstagabend ab 19.30 Uhr. Begeisterte Zuschauer im coronabedingt diesmal maximal zur Hälfte gefüllten Stadion, vor dem Fernseher auch Menschen, die sonst keinen Reitsport verfolgen – das Format des Wettbewerbs mit seiner Länderspielatmosphäre unter Flutlicht und bis zu 3,5 Stunden garantierte Spannung zieht viele immer wieder aufs Neue in seinen Bann.

So funktioniert der Nationenpreis

Diese Historie steckt hinter dem Nationenpreis

So stehen die Chancen fürs deutsche Team

Dreimal in Folge – 2016, 2017 und 2018 – gewannen die Gastgeber den Nationenpreis, bevor Schweden 2019 diese Serie durchbrach. 2020 fand wegen der Corona-Pandemie kein CHIO statt. In diesem Jahr, zur ungewohnten Zeit im September, wollen die Deutschen wieder ganz oben aufs Treppchen zurückkehren. Bundestrainer Otto Becker hat für dieses Ziel eine erfahrene Equipe benannt: Christian Ahlmann (46, Marl), den Weltranglistenersten Daniel Deußér (40, Wiesbaden), Marcus Ehning (47, Borken) wurden zusammen mit Maurice Tebbel (27, Emsbüren) und David Will (33, Marburg) nominiert. Kurz vor dem Nationenpreis muss Becker dann noch entscheiden, welche vier Reiter tatsächlich in den Parcours gehen und wer Ersatzreiter ist.

Das sind die Favoriten

Diese Atmosphäre erwartet Reiter und Fans

So sortiert sich das Aachener Reitstadion in die Liste deutscher Stadien ein

Das 2005 für 17 Millionen Euro umgebaute Stadion gehört zu den größten Reitsportstadien der Welt. Zum Vergleich: Der nur einen Steinwurf entfernte Tivoli, Heimstätte von Viertligist Alemannia Aachen , fasst nur 32.960 Zuschauer. In der Liste der größten deutschen Fußballstadien stünde das Aachener Reitstadion theoretisch auf Rang 17. Die Bundesligastadien in Leverkusen, Augsburg oder Sinsheim bieten weniger Fans Platz.

Um diese Gewinnsumme geht es beim CHIO

Knapp 3,4 Millionen Euro beträgt in diesem Jahr die Gesamtdotierung, so viel gab es noch nie in Aachen zu gewinnen. Der Nationenpreis ist 2021 mit einer Millionen Euro dotiert und damit doppelt so hoch wie bei der letzten Auflage 2019. Der Teamwettbewerb ist so zum „Großen Preis von Aachen“ (ebenfalls eine Millionen Euro an Preisgeld) als lukrativstem Wettbewerb beim CHIO aufgestiegen.