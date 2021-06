In 9:50 Stunden : Nathalie Pohl schwimmt als schnellste Frau von Menorca nach Mallorca

In 9:50 Stunden

Düsseldorf Nathalie Pohl hat den rund 40 Kilometer langen Menorca-Channel zwischen Menorca und Mallorca in 09:50 Stunden durchschwommen. Sie war eine Stunde schneller als die bisherige Rekordhalterin und nur 26 Minuten langsamer als der schnellste Mann.

Extremschwimmerin Nathalie Pohl hat für einen beachtenswerten Rekord gesorgt. Die 26-Jährige durchschwamm den rund 40 Kilometer langen Menorca-Channel zwischen den Balearen-Inseln Menorca und Mallorca in 9:50 Stunden. Die Marburgerin war damit eine Stunde schneller als die bisherige Rekordhalterin und nur 26 Minuten langsamer als der schnellste Mann.

Als sie am Cap des Freu an der Nordostküste Mallorcas ankam und dort zum Finish die steile Felswand berührte, sagte sie: "Das Gefühl ist unbezahlbar. Eine so lange Distanz ist gerade mental eine besondere Herausforderung." Diese Strecke hatten weltweit vor ihr erst 18 Schwimmer überhaupt bewältigt.