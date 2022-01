Nach Olympia-Eklat : Verfahren gegen Fünfkämpferin Schleu eingestellt

Potsdam Annika Schleu hatte bei Olympia in Tokio das ihr zugeloste Pferd mit Sporen und Gerte angetrieben und sich deshalb wegen angeblicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz vor Gericht verantworten müssen. Jetzt wurde das Verfahren gegen eine Zahlung von 500 Euro eingestellt.

Nach dem Eklat im Modernen Fünfkampf ist das Ermittlungsverfahren wegen angeblicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz bei den Olympischen Spielen in Tokio gegen Annika Schleu eingestellt worden. Das teilten ihre Rechtsanwälte am Dienstag mit. Die 31-Jährige wird 500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen, hieß es weiter. Damit werde das Ermittlungsverfahren von der Staatsanwaltschaft Potsdam "endgültig abgeschlossen".