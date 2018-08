Mixed Martial Arts: Ex-Fußballprofi Thorsten Legat sagt Kampf ab

Köln Der ehemalige Fußballprofi Thorsten Legat hat seinen geplanten Mixed-Martial-Arts-Kampf abgesagt. Legat sollte bei einer Show-Veranstaltung in Köln antreten. Nun macht ihm sein Körper einen Strich durch die Rechnung.

Der ehemalige Fußballprofi Thorsten Legat hat seinen geplanten Mixed-Martial-Arts-Kampf abgesagt. Der 49-Jährige hätte am 1. September im Rahmen einer Veranstaltung der MMA-Serie "GMC" in der Kölner Lanxess-Arena gegen den 23 Jahre jüngeren Fitnesstrainer Dominic Harrison sein Debüt geben sollen. Probleme in der Hüfte und Schulter verhindern dieses Vorhaben, teilte Legat am Mittwoch mit.