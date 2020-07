1996



- 16. März: Tyson wird zum zweiten Mal Weltmeister aller Klassen durch einen K.o.-Sieg in der dritten Runde im WBC-Titelkampf in Las Vegas gegen Frank Bruno.

- 7. September: Tyson holt sich die WBA-Krone durch einen K.o.-Sieg (1. Runde) in Atlantic City gegen Bruce Selden.

- 9. November: Zweite Niederlage seiner Karriere. Verlust der WM-Titel an Evander Holyfield. K.o.-Niederlage in der 11. Runde in Las Vegas.