Highlight am Samstagabend Merkur-Spielbanken-Cup beim CHIO Aachen 2024 im Livestream

Erleben Sie am 6. Juli 2024 beim CHIO Aachen 2024 ein einzigartiges Spektakel: den Merkur-Spielbanken-Cup im kostenlosen Livestream der Rheinischen Post! In diesem atemberaubenden Wettbewerb treten internationale Top-Teams aus Springreiten, Vielseitigkeit und Vierspännerfahren gegeneinander an. In einem spannenden Wettkampf gegen die Uhr müssen die Reiter und Fahrer ihre reiterlichen Fähigkeiten und ihr perfektes Zusammenspiel unter Beweis stellen. Freuen Sie sich auf rasante Sprünge, waghalsige Geländepassagen und atemberaubende Fahrmanöver!