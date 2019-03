Fifa eNations Cup: „Megabit“ und „MoAuba“ vertreten DFB in London

Frankfurt/Main Michael "Megabit" Bittner und "Mohammed "MoAuba" Harkous vertreten den DFB beim Fifa eNations Cup in London. Zur neuen eNationalmannschaft zählen aber gleich 21 Spieler.

Sogar Marco Reus schickte Grüße. Der Star von Borussia Dortmund wünschte den beiden eSport-Profis Michael "Megabit" Bittner und Mohammed "MoAuba" Harkous per Videobotschaft viel Glück für den Fifa eNations Cup, der am 13. und 14. April in London stattfindet. Zuvor waren die beiden Zocker von Werder Bremen vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Aushängeschilder der neuen eNationalmannschaft und damit als deutsche Vertreter in London ausgewählt worden.