Um 34 Sekunden Kenianer Kiptum pulverisiert Marathon-Weltrekord

Die Marathon-Welt steht zum zweiten Mal binnen zwei Wochen Kopf - und diesmal blickt Berlin neidisch auf Chicago: Der Kenianer Kelvin Kiptum ist am Sonntag in der Windy City zu einem Fabelweltrekord über die klassischen 42,195 km gestürmt und hat in 2:00:35 an der ikonischen Zwei-Stunden-Grenze gekratzt.