In 2:04:58 Stunden Äthiopier Tola läuft beim New-York-Marathon Streckenrekord

Weltmeister Tamirat Tola hat beim prestigeträchtigen Marathon in New York triumphiert. Der 32 Jahre alte Äthiopier gewann am Sonntag mit großem Vorsprung in 2:04:58 Stunden. Damit verbesserte er den zwölf Jahre alten Streckenrekord des Kenianers Geoffrey Mutai (2:05:06 Stunden). Auf den zweiten Rang rannte Albert Korir aus Kenia in 2:06:57 Stunden vor Shura Kitata (Äthiopien/2:07:11).