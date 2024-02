Maßnahmen gegen Essstörungen Kletter-Weltverband will mit neuen Regeln Untergewicht verhindern

Nun will der Weltverband die Sportler und deren körperlichen Zustand besser überwachen. Unter anderem müssen Kletterinnen und Kletterer dafür Fragebögen ausfüllen mit ihren Gesundheitsdaten wie Größe, Gewicht oder Blutdruck. Von den nationalen Verbänden benötigen sie Atteste, um an Wettkämpfen teilnehmen zu dürfen. Der IFSC will während der Saison zufällige Kontrollen durchführen und Verdachtsfälle an eine externe Kommission zur Evaluierung verweisen.