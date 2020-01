Keine Visa : Kuba von Baseball-Meisterschaft der Karibik ausgeschlossen

Ein Baseballspieler (Symbolbild). Foto: imago sportfotodienst

San Juan/Havanna Kuba wird in diesem Jahr nicht an der Baseball-Meisterschaft der Karibik in Puerto Rico teilnehmen können. Der Kubanische Baseball-Verband (FCB) bezeichnete den Ausschluss als ein Ergebnis des „willkürlichen Drucks der US-Regierung auf die Konföderation“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Schwierigkeiten“ bei der Visa-Erteilung an die kubanischen Baseballspieler hätten den Ausschluss bewirkt, hieß es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung der Baseball-Konföderation der Karibik (CBPC).

Die Kubaner müssen seit Einstellung der Konsulardienste in der US-Vertretung in Havanna US-Visa in Drittländern beantragen. Dafür werde es nach Angaben der CBPC nicht genug Zeit geben, um rechtzeitig zu Tournierbeginn am 1. Februar in San Juan dabei zu sein, da der teilnehmende kubanische Verein erst nach Beendigung der heimischen Liga Ende Januar feststehe.

Der Kubanische Baseball-Verband (FCB) bezeichnete den Ausschluss als ein Ergebnis des „willkürlichen Drucks der US-Regierung auf die Konföderation“. Alle anderen teilnehmenden Länder beendeten ihre Ligen kurz vor Beginn der Karibik-Meisterschaft, ohne dass sie Probleme bei der Anforderung der Visen zu erwarten hätten. Die CBPC hat Kolumbien eingeladen, um den Platz der kubanischen Mannschaft einzunehmen.

(eh/dpa)