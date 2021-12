Auch Gianis Zukunft offen : Koslowski nicht mehr Frauen-Volleyball-Bundestrainer

Der deutsche Volleyball-Verband stellt sich neu für die Zukunft auf. Frauen-Bundestrainer Felix Koslowski verlässt den Verband – und auch die Zukunft von Männer-Bundestrainer Andrea Giani ist offen.

Nach sechs Jahren als Bundestrainer verlässt Felix Koslowski die deutschen Volleyballerinnen - und auch die Zukunft von Männer-Coach Andrea Giani ist offen. Wie der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Samstag mitteilte, haben sich Koslowski und der Verband nach dem Aus im EM-Achtelfinale im September und der anschließenden Aufarbeitung auf eine Neuausrichtung geeinigt. Koslowski war seit 2006 unter Giovanni Guidetti zunächst Co-Trainer, von 2015 an war er in Personalunion Bundestrainer und Coach beim Bundesligisten SSC Schwerin.