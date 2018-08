Kommentar European Championships 2018: Zusammen groß!

Düsseldorf/Glasgow Athleten, die für ihren Sport brennen, Weltrekorde und Emotionen. Die European Championships bieten dem Sportfan alles, was er braucht. Es geht auch mal ohne Fußball.

Rund sechs Wochen ist es her, da hat Fußballdeutschland noch gesungen: „Wir sind zusammen groß!“. Bei dem Lippenbekenntnis blieb es allerdings, weil die Individualisten in der DFB-Elf „zusammen“ lediglich krachend in der WM-Vorrunde ausschieden. Viel erfolgreicher unterwegs sind sieben Sportarten bei den European Championships in Glasgow, ab Montag mit der Leichtathletik in Berlin, unter dem Motto „Zusammen gegen die Fußball-Übermacht“. Wer noch die Stirn runzelt, dem sei geholfen: Das ist die Multi-EM, die richtig Lust macht auf Athleten, die für ihren Sport brennen, auf Weltrekorde und Emotionen.