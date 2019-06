Tragischer Zwischenfall in Köln : Pferd muss nach Sturz bei Galopp-Rennen eingeschläfert werden

Tragischer Zwischenfall in Köln

Düsseldorf Auf der Kölner Pferderennbahn in Weidenpesch hat sich am Pfingsmontag ein tragischer Unfall ergeignet. Ein Pferd stürzte schwer - und musste eingeschläfert werden. Tierschützer reagieren empört.

Der Galopprenntag in Köln ist am Pfingstmontag von einem tragischen Unfall überschattet worden. Im dritten Rennen des Tages stürzte der fünfjährige Hengst „Astone Man“ kurz vor dem Ziel schwer. In nächster Nähe zu den Zuschauern brach sich das Tier bei höchster Geschwindigkeit das Bein und kam daraufhin ins Stolpern. Jockey Robin Weber stürzte vom fallenden Pferd, das mehrere Meter über den Boden schleifte. Das Tier rappelte sich noch einmal auf und brach schließlich erneut zusammen.