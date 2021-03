Beachvolleyballerin Walkenhorst : „Fairness ist bei Olympia nicht gegeben“

Die deutsche Beachvolleyballerin Kira Walkenhorst bei Olympia in Rio de Janeiro 2016. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Düsseldorf Beachvolleyballerin Kira Walkenhorst wünscht sich zwar für alle Athleten, dass Olympia im Sommer ausgetragen wird. „Doch ich würde mir auch wünschen, dass es fair ausgetragen wird, und das sehe ich gerade nicht“, sagt sie.

Eine Antwort auf die Frage, ob die Veranstaltung in der Corona-Krise vertretbar ist, kann sie nicht geben. Beachvolleyballerin Kira Walkenhorst ist froh, nicht in der Haut der Olympia-Organisatoren zu stecken. Walkenhorst, die vor fünf Jahren Olympiasiegerin wurde, wünscht sich zwar für alle Athleten, dass das Turnier ausgetragen wird. „Doch ich würde mir auch wünschen, dass es fair ausgetragen wird, und das sehe ich gerade nicht“, so die 30-Jährige. „Die Fairness ist nicht gegeben, wenn nicht alle Teams anreisen dürfen und Sportler nach positiven Testergebnissen ausgeschlossen werden müssen.“