Kanu-WM : Haseleu als Zweiter im Halbfinale, auch Liebscher überzeugt

Köln Timo Haseleu hat zum Auftakt der Kanu-WM in Szeged souverän das Halbfinale im Kajak-Einer erreicht. Vierer-Olympiasieger Tom Liebscher gewann im Einer über 500 m seinen Vorlauf ebenfalls souverän.

Der Potsdamer wurde auf der olympischen Distanz von 200 m im Vorlauf in 35,17 Sekunden hinter dem Litauer Arturas Seja (34,36) Zweiter. Das Halbfinale findet am Freitag statt, um die Medaillen wird am Samstag gepaddelt.