Brendel zurück in Weltspitze WM-Gold für die Kanuten Kretschmer und Hecker

Und Sportdirektor Jens Kahl frohlockte aufgrund der in Duisburg geholten 17 von 18 möglichen Olympia-Quotenplätzen wegen des besseren Zeitplans in Paris. „Anders als in Tokio sind die Rennen im Kajak-Vierer am Anfang, somit können wir die anderen Booten dann auch top und doppelt besetzen“, meinte Chefplaner Kahl. In Tokio wollte er kein Risiko eingehen und setzte den Fokus nur auf die Paradeboote statt mit mehreren Doppelstarts auf große Medaillenjagd zu gehen. Schon am Montag geht es für ein kleines DKV-Team nach Paris zum Weltcup. „Daher wird die Feier heute kurz und knackig“, meinte Kretschmer.